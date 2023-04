Lo acusa de acoso

Ciudad de México

"Cielo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito tenemos que transmitir al público que hay ´piel y química´. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría".

Ante tal propuesta Rocío respondió: "Eso no es lo que me dijiste cuando me llamaste, ¿no entiendo a qué quieres llegar?, reconoció.

Pero Cristian siguió elogiando a la joven: "Qué linda que sos, qué guapa, estás hermosa...".