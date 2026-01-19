Responsable de ´Star Wars´, deja Lucasfilm

Después de más de 13 años al frente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy dejará la "fábrica de Star Wars" fundada por George Lucas.

La compañía Walt Disney Co. anunció que ahora recurrirá a Dave Filoni para dirigir "Star Wars", como presidente y director creativo, hacia su sexta década y más allá. Filoni, quien se desempeñó como director comercial de Lucasfilm, heredará el mando de una de las franquicias más destacadas del cine, junto a Lynwen Brennan, presidenta y gerente general de los negocios de Lucasfilm, quien actuará como copresidenta.

Kennedy afirmó: "Cuando George Lucas me pidió que asumiera Lucasfilm tras su retiro, no podía imaginar lo que me esperaba. Ha sido un verdadero privilegio pasar más de una década trabajando junto al extraordinario talento de Lucasfilm".

Kennedy, la sucesora elegida por Lucas, había presidido el mundo de ciencia ficción en constante expansión de "Star Wars" desde que Disney lo adquirió en 2012. Al anunciar la noticia del jueves, Bob Iger, director ejecutivo de la compañía Walt Disney Co., la calificó como "una cineasta visionaria".

Kennedy supervisó un período altamente lucrativo, pero a menudo polémico, en la historia de "Star Wars" que produjo una trilogía taquillera y aclamadas obras derivadas en streaming como "The Mandalorian" y "Andor", aunque también encontró una creciente frustración por parte de los fanáticos de toda la vida.

Bajo la dirección de Kennedy, Lucasfilm acumuló más de 5.600 millones de dólares en taquilla y ayudó a establecer Disney+ como un destino de streaming, logros que fácilmente validaron los 4.050 millones de dólares que Disney desembolsó por la compañía. Sin embargo, Kennedy también luchó por entregar la magia en la pantalla grande que Lucas capturó en la trilogía original de finales de los años 1970 y principios de los 80, y su relación con los leales a "Star Wars" se convirtió en una saga propia.

La huella de Kennedy estarán en muchos de los próximos proyectos de "Star Wars" durante años. Eso incluye "Star Wars: Starfighter" de Shawn Levy, con Ryan Gosling, que se estrenará en mayo de 2027, y otros proyectos más en varias etapas de desarrollo.