Muere Danny Seagren, el primer Spider-Man de live action

El titiritero Danny Seagren y primer actor en interpretar a Spider-Man en acción real, falleció el 10 de noviembre en Little River, Carolina del Sur, dieron a conocer este viernes medios como Entertainment Weekly.

Seagren, quien tenía 81 años, trabajó en Sesame Street y ganó un Emmy por Miss Peach of the Kelly School.

¿Qué legado dejó Danny Seagren?

En 1974 se puso el traje del superhéroe arácnido para tres docenas de segmentos sin diálogo en los que Spider-Man fomentaba la lectura a través del programa setentero, The Electric Company. Su interpretación ayudó a popularizar al personaje entre las nuevas generaciones, dejando un legado en la cultura popular.

¿Cuál fue su trayectoria profesional?

A lo largo de su carrera, Danny Seagren se destacó no solo como titiritero, sino también como actor en diversos programas infantiles. Su trabajo en Sesame Street lo consolidó como una figura importante en el entretenimiento educativo. Su contribución a la televisión fue reconocida con varios premios, incluyendo un Emmy, que resalta su impacto en la industria.

La muerte de Seagren marca el fin de una era para muchos fanáticos de Spider-Man y de la televisión infantil, recordando su valiosa contribución al arte del titiritero y la actuación.