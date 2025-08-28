Danna dedica emotivo mensaje a Shakira tras compartir escenario

La noche en que Shakira regresó al Estadio GNP Seguros, frente a más de 65 mil personas, quedó marcada también por un momento inesperado: la aparición de Danna.

La actriz y cantante fue la invitada de honor de la colombiana, pero su participación fue mucho más allá que simplemente observar desde las gradas; y es que la intérprete de "Sodio" se subió al escenario para cumplir uno de sus más grandes sueños: cantar junto a su ídola.

Juntas, sorprendieron al público con una nueva versión, a dueto, de "Soltera", uno de los éxitos más recientes de la barranquillera. El suceso se volvió viral en redes sociales, sobre todo porque Danna se convirtió en la única artista mexicana, hasta ahora, que ha formado parte del tour "Las mujeres ya no lloran".

Ahora, tras asimilar lo ocurrido, la también actriz decidió hacer uso de sus redes sociales para agradecer a Shakira por uno de los momentos más especiales de su carrera.

"La música une, nos regala momentos únicos y nos transporta a lugares muy mágicos, pero sobre todo nos regala amistades que marcan nuestras vidas. Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo. Qué belleza lo que vivimos anoche, qué deleite cantar juntas y pasarlo tan rico", escribió.

Asimismo, destacó la importancia de la sororidad entre mujeres, sobre todo en una industria como la del espectáculo:

"Una loba no compite con las de su especie, las lobas se ayudan y se protegen", finalizó.

Este texto estuvo acompañado de varias fotografías, en las que, además de presumir su química en el escenario, también mostró la gran conexión que crearon durante los ensayos.

La publicación de Danna no tardó en generar una ola de reacciones por parte de los usuarios, quienes aseguraron que lo vivido la noche de este 26 de septiembre quedará grabado en la historia.

"Dos reinas", "Directo a los libros de historia universal", "Icónicas y hermosas", "La reina de México y la reina del mundo juntas", "Amamos", "Un momento inolvidable para el pop", "Insuperable", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.