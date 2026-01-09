Sin planes de hacer Teresa

Danna respondió a los rumores que la señalan como la posible protagonista de una nueva versión de "Teresa", esto luego de que hace unas semanas se viralizó una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparece con el "look" del personaje.

La cantante se mostró sorprendida por estas versiones y aclaró que, por el momento, no existe nada confirmado en torno a ese proyecto con Televisa.

"Si en algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate", afirmó.

Asimismo, alabó el trabajo que hizo Angelique Boyer como la célebre villana: "Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella".