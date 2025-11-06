Es Mujer del Año

Danna Paola fue designada Mujer del Año por la revista "Glamour" en 2025, consolidando su lugar como una de las principales figuras del pop latino.

Este anuncio marca un giro respecto a la edición anterior, que generó debate en redes sociales tras la selección de Ángela Aguilar como ganadora.

La revista destacó que Danna "ha evolucionado y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop latino actual, demostrando que su arte va mucho más allá de los escenarios: es una herramienta de poder, expresión y cambio". Este galardón subraya la resiliencia de la artista tras superar retos personales y profesionales.

"Glamour" lleva más de 30 años otorgando el reconocimiento Women of the Year para destacar a mujeres que generan cambios positivos en diferentes rubros. En México, la edición 2024 también premió a figuras como Dulce María, Mabel Cadena y Galilea Montijo, dentro de categorías vinculadas al empoderamiento, el cambio social y el activismo.