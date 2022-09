Danna Paola posa con Kim Kardashian y sorprende a sus fans

Danna Paola "la está rompiendo", como dicen sus fans, la cantante mexicana no sólo ha conseguido sould out en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de México, también forma parte de la lista de invitados especiales de los eventos de moda más importantes del mundo.

Danna enamoró a sus fans con las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde su look en tono chocolate fascinó a la mayoría, así se puede leer en los comentarios, donde sus seguidores se dicen orgullosa de ella.

Velada llena de glamour

Proenza Schouler, formada por los modistos Lázaro Hernández y Jack McCollough, cumplía veinte años en la pasarela y lo hizo presentando una colección para la primavera-verano de 2023 en la que se destacó el retorno de los pantalones y mangas acampanados, exagerados y con volantes por dentro.

A esa tendencia se unieron los estampados de lunares, grandes o pequeños; los flecos, que cubrían corpiños o bordeaban faldas; los tejidos reveladores de la piel como el punto suelto, crochet o encaje; y las sandalias tipo "mule", con tacón, sujetas hasta el empeine y con el talón al descubierto.

La casa estadounidense abrió boca para el verano próximo proyectando una cascada de agua sobre la pared y eligió para abrir el desfile a la cantante venezolana Arca, que lució su cabello con efecto mojado y un conjunto de falda voluptuosa y "top" corto en negro con detalle de flecos en blanco.

El desfile, que fue el primero del calendario oficial de la Fashion Week (NYFW), reunió a las modelos más cotizadas del momento, como Kendall Jenner y Bella Hadid, además de numerosas celebridades y figuras de la moda, lideradas por la influyente editora Anna Wintour, que volverían a verse las caras por la noche.

Había expectación por el desfile de Fendi, una firma abanderada de la moda italiana que está de gira internacional y que había anunciado un evento en homenaje por los 25 años de su icónico bolso "baguette" lanzando una campaña protagonizada por la "top" Linda Evangelista.

El espectáculo no defraudó, comenzando por la intervención del diseñador estadounidense Marc Jacobs, que ha colaborado con el creativo de Fendi, el británico Kim Jones, en una nueva edición del bolso de asa corta que hasta tuvo su momento estelar en la serie "Sexo en Nueva York" ("Sex and the City").

La mano de Jacobs, uno de los nuevos ausentes en la Semana de la Moda, quedó patente en la teatralidad y el exceso de algunos modelos, entre los que destacaron unos grandes sombreros de pelo que tapaban la cara, pareados con vestidos, pantalones y chaquetas de talla grande.

La "baguette" apareció por doquier, conjuntada con prendas veraniegas como un mono largo, un vestido con sinuosos cortes o combinaciones de falda y suéter en una paleta de colores que iba de los clásicos blanco y negro al azul o amarillo, y hasta plateado.

Linda Evangelista, que ha estado apartada de los focos durante años por una mala experiencia cosmética, salió a saludar al final luciendo un abrigo con capa azul y luego posó sonriente entre bastidores junto a otras supermodelos de los 90, como Shalom Harlow o Kate Moss.

Danna y Kim, "las reinas"

En primera fila, la actriz y cantante mexicana Danna Paola, que es embajadora de la marca, causó furor ante las cámaras sentada con la estrella televisiva Kim Kardashian, y entre el público también se pudo ver a la actriz Sarah Jessica Parker o la cantante Grace Jones.

En Instagram, Danna dejó la foto con Kim hasta el final, también posteó instantánea con Jessica Parker, pero sin duda la foto con Kardashian fue la que más sorpresa causó entre los seguidores de la intérprete de "Una noche loca".