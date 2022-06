Daniela Luján dedica romántico mensaje a su novio

Luján, la intérprete de Gaby en la serie "Una familia de diez", platicó al programa de YouTube, "Pinky Promise", que siempre ha vivido enamorada del intérprete de "Como canica".

"Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ´Envinadas´ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años", dijo.

Su confesión sorprendió a muchos, entre ellos al propio Imanol, que aunque no emitió ningún comentario, sí reposteó una nota de un diario mexicano en la que hablaban sobre las palabras de Daniela.

Luján señaló que Imanol ya no es un hombre prohibido, ya que se divorció hace algún tiempo: "No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido", finalizó.

El actor Mario Alberto Monroy es pareja de Daniela Luján, ambos suelen compartir fotografías de sus momentos juntos, paseos y su amor por el teatro.

La protagonista de "El diario de Daniela" posteó en su estado de Instagram un mensaje dedicado a Mario.

"Más temporadas juntos, más pláticas intensas hasta la madrugada, más miradas cómplices en escena, más paseos con Pnacetta cansados después de ensayos y función. ¡Qué bueno que estoy contigo en este viaje! Te amo", se lee.

Actualmente, la pareja comparte escenario en la obra "Tres versiones de la vida".