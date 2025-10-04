Daniel Day-Lewis está de regreso

Daniel Day-Lewis está de regresoDaniel vuelve del retiro por su hijo Ronan Day-Lewis y redescubre su pasión por actuar
Han pasado ocho años desde que Daniel Day-Lewis anunció su retiro de la actuación y expresó que quería "explorar el mundo de una manera diferente".
Pero la ausencia en la gran pantalla del actor, que muchos consideran el mejor vivo, termina con "Anemone", una nueva película dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis. Ambos la escribieron juntos. Lo que comenzó como algo pequeño, sin una verdadera ambición, creció hasta convertirse en un largometraje completo y el tan esperado regreso de Day-Lewis al cine.
ANSIOSO DE VOLVER
"Me entristeció haberme quizás excluido de eso cuando decidí trabajar en otra cosa por un tiempo", manifestó Day-Lewis en una entrevista junto a su hijo. "A medida que avanzábamos, y parecía cada vez menos posible contenerlo, como dos tipos en un cobertizo, comenzó a alarmarme un poco. Entendí que esto iba a implicar todo el aparato de una producción cinematográfica, y eso no era algo a lo que estuviera ansioso por volver".
"Pero simplemente seguimos avanzando para ver qué sucedía", añadió. "Y esto es lo que sucedió".
ANEMONE
"Anemone", que recientemente se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York y que Focus Features estrenó ayer en cines, muestra a Day-Lewis, ahora de 68 años, no menos intenso o magnético como intérprete. Es una historia de padre e hijo, aunque no autobiográfica. Day-Lewis interpreta a Ray Stoker, un ermitaño solitario que vive en una cabaña remota. Su hermano, Jem (Sean Bean), llega e intenta convencerlo de que regrese con su hijo adolescente.
Desde "Phantom Thread" ("El hilo fantasma") de 2017, Day-Lewis ha, entre otras cosas, estudiado la fabricación de violines en Boston. Pero también ha llegado a pensar que su declaración de retiro fue un error, o no exactamente lo que pretendía. Al menos, no fue suficiente para impedirle hacer una película con su hijo.
FELIZ Y HUMILDE
El gesto más significativo que Day-Lewis le ofrece a su hijo podría no ser hacer una película con él, sino regresar al centro de atención por ella. En el Festival de Cine de Nueva York, Day-Lewis ha sido una presencia feliz y humilde, llamándose a sí mismo un tonto por su retiro declarado y aceptando con diligencia una atención que en gran medida ha evitado durante la última década.
Day-Lewis ha percibido algo de la misma imaginación absorbente en Ronan, un pintor de 27 años que hace su debut como director. Es uno de los dos hijos que Day-Lewis tiene con su esposa, la cineasta Rebecca Miller. (También tiene un hijo mayor, Gabriel-Kane Day-Lewis, de su relación pasada con Isabelle Adjani). Desde joven, Day-Lewis vio cuán involucrado estaba su hijo en la creación de imágenes. Ronan, mientras tanto, creció maravillándose desde la distancia del trabajo de su padre.
Aun así, parece que Day-Lewis ha evitado en "Anemone" el tipo de sentimiento post-película que siguió a "Phantom Thread". El actor aún no ha anunciado un proyecto próximo, pero reconoce sentir la capacidad para más. Aunque no dice que extrañó actuar durante los últimos ocho años, parece haber llegado a una cierta autoaceptación de su lugar fundamental e irrevocable en su vida.
ra mí", dice. "Nunca realmente me atreví a intentar escribir antes, así que es algo nuevo. Puedes comenzar con absolutamente nada y el hambre puede crecer a partir de eso".