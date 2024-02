A Daniel Bisogno no le causaba ilusión tener hijos antes de Michaela

CIUDAD DE MÉXICO

El conductor no oculta que nunca se sintió atraído por la idea de traer hijos al mundo, pero cuando su pequeña llegó, su concepción de paternidad y crianza cambió por completo, pues su unigénita le ha hecho experimentar al amor más grande que jamás ha experimentado.

El conductor de "Ventaneando" siempre había exacerbado el amor que sentía por su hija, llevándola a algunas de las emisiones del programa para presumir lo rápido que crecía, pero fue hasta que presentó los problemas de salud que aún lo mantienen en un estado vulnerable que confió que Michaela es el motivo que lo hace despertar día con día.

Para el conductor fue muy angustiante ser internado en el hospital, sabiendo que dejaba a su hija de siete años con la preocupación de lo que estaba pasando, ya que por su corta edad, no comprende por completo la situación que su padre atraviesa.

En entrevista con Pati Chapoy, "el Muñeco" confió que, antes de entrar a urgencias, tuvo la oportunidad de conversar con la pequeña que, junto a su madre, Cristina Riva Palacio, acudió al hospital para internarlo.

"Tuve el tiempo de decirle: 'Papito va a entrar al hospital', pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar a este, quiero que seas feliz, que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento, cuando te sientas triste, cuando seas más grande, a lo mejor te vas a reír y vas a decir: 'Mi papá era chistoso'", dijo conmovido por las lágrimas.





Este fue otro de los comentarios más enternecedores que emitió: "Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida y nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte... me hiciste el hombre más feliz del mundo, quiero que tú seas feliz y te rías de ti misma, que te rías de todo lo que pasa, porque es la única manera de sobrellevar la vida".

Con un pañuelo entre las manos, el conductor reconoció que para él ha sido una tarea complicada el criar a una niña tan pequeña como es Michaela, debido a que sabe que debe ser congruente con sus palabras y sus acciones para que, un día, ella actúe del mismo modo.

"Me ha costado trabajo educar a mi niña porque es muy difícil predicar con el ejemplo, me ha costado mucho trabajo decirle cuál es el camino, si todavía no lo descubro yo, pero el único camino que sí le digo que tiene que seguir es el de ser feliz", dijo a Chapoy.

Cuando el conductor dejó el hospital y pudo retomar sus compromisos laborales, aprovechó todo momento para que su hija lo acompañase y no sólo eso sino para que ella también brillase, pues Michaela debutó en "Lagunilla mi barrio", en julio, y en octubre se integró al elenco de "Vaselina, el musical", donde dio vida a Sandy, en su versión de niña.

El conductor ha reconocido que Michaela cambió su concepción de la realidad, pues antes de recibirla, no tenía programado que sería el padre tan amoroso y presente que ya es.

"Para mí, mi niña, es lo más sagrado que puedo tener, en mi mente nunca estaba el tener un hijo, la verdad no era algo que fuera mi prioridad ni mucho menos y, el día que me pasó, la vida me cambió radicalmente, estoy totalmente enamorado de mi hija", destacó.