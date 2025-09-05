¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en "La casa de los famosos México"?

La actriz Dalilah Polanco, integrante del Cuarto Día, en "La casa de los famosos México" sufrió una caída durante la prueba de robo de salvación, por lo que se ausentó en la transmisión del jueves por la noche.

El momento ocurrió en el jardín de la casa, cuando Dalilah intentaba bajar los escalones del mini estrado que fue colocado para llevar a cabo dicha actividad; la caída de Polanco alertó a todos los habitantes, quienes corrieron a auxiliarla.

Aldo de Nigris la cargó para llevarla al confesionario; Dalilah llevaba puestos unos zapatos de tacón alto al momento que sufrió la caída; cuando intentaron levantarla aseguró sentir mucho dolor en la muñeca.

Caída de Dalilah divide opiniones

En redes sociales algunos cibernautas aseguran que la caída de Dalilah habría sido planeada por ella como un acto de desesperación después de quedar nominada (junto con Facundo, Shiky, Abelito y Arón Mercury) y prácticamente exigirle a "El Guana", que si gana la salvación, sea ella la salvada.

"¿Soy muy mala por pensar que fue actuado?". "Siento que se tiró". "Así caí en sus mentiras", se lee entre los comentarios.

Otros usuarios lamentaron que se dude del accidente que sufrió la actriz, y le desean pronta recuperación.

"Los que dicen que se aventó, ¿todo bien en casa? Tiene más de 50 años y está muy expuesta a una fractura de cadera". "Ay caray, esta temporada el público es el villano...si fuéramos más empáticos y amables, sería un mundo mejor...qué triste".

La conductora Odalys Ramírez aseguró en la transmisión de ayer jueves por la noche, que la actriz de 53 años se encontraba bien y que estaba en revisión.