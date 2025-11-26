Cynthia Rodríguez presume beso de Carlos Rivera en alfombra roja

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han dado sus escapadas de solteros en los últimos meses. La exconductora de Venga la Alegría no ha dejado solo a su esposo, primero lo acompañó a los Latin Grammys, y ahora a la entrega de los Emmy Internacional, donde estuvo nominado el proyecto ¿Quién es la máscara?, donde Rivera es conductor.

¿Qué ocurrió en los Emmy Internacional?

Y es que la pareja cada vez se muestra más en público después de haber mantenido casi en secreto los primeros años de su noviazgo. Cuando se casaron, la sorpresa para los Riveristas fue mayúscula, pues se dejaron ver juntos con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue en junio de 2022 cuando se casaron en una ceremonia íntima en Aranda, España, acompañados de familiares y amigos cercanos. Después anunciaron la felicidad completa con la llegada de León en agosto de 2023; ahora, la pareja busca un segundo bebé.

¿Cómo se mostraron en la alfombra roja?

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han mostrado muy sonrientes, bromistas y enamorados en las alfombras rojas de los premios. En la reciente entrega de los Emmy Internacional, donde coincidieron con otros mexicanos como Anahí, Juanpa Zurita y Eugenio Derbez, la pareja posó enamorada. Esta vez no solo posaron de la mano o abrazados, sino que Carlos le dio un tierno beso a su esposa Cynthia, quien compartió orgullosa la fotografía en su cuenta de Instagram, donde escribió que se encontraba con "el amor de su vida".

Los fans agradecieron que Carlos y Cynthia se estén animando cada vez más a mostrar su vida en pareja, como esposos, después de lo discretos que fueron como novios, y un tanto con su hijo, el pequeño que solo han mostrado de espaldas o de perfil en redes. "Últimamente se están animando a compartirnos más fotitos de su vida personal y nos hace muy felices saber que ya tienen esa confianza, libertad y seguridad para hacerlo más seguido, ¡los amamos!", escribió una fan en la publicación de Cynthia, quien entre sus románticas anécdotas con Carlos, está cuando le pidió matrimonio con la letra de su canción La carta.