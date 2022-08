Les pone un alto

Cynthia Klitbo ya no quiere estar entre dimes y diretes con la cubana y su ex pareja.

Cynthia Klitbo puso un alto al escándalo en el que se vio envuelta por los dimes y diretes de su expareja Juan Vidal y Niurka Marcos, quien salió a la defensa de su novio y le tupió a la actriz.

Las declaraciones entre este trío han subido de tono, pero Klitbo no quiere echar más lumbre a la polémica, porque aseguró que a ella sí le importa su imagen.

"Es un tema que no tengo ganas de tocar porque vuelvo y repito: yo estoy por encima de esto (el escándalo)", señaló la actriz, quien ha destacado como villana de telenovelas.

CUIDA SU IMAGEN

"Tengo una carrera muy grande y muchos sueños por delante, además no estaría chido que hablara de una cosa que pudiera avergonzarme con mi hija. A mí lo que más me importa es mi imagen, y todas esas cosas que andan diciendo y difamando no me importan nada; mi hija que vive conmigo, sabe la mamá que tiene, yo soy muy espiritual", afirmó.

Niurka se fue contra Cynthia luego de que ventilara públicamente que su expareja Juan, le debía dinero.

La cubana declaró que Klitbo era alérgica a los hombres, ya que se vuelve muy loca cuando está con ellos; incluso, le sugirió cambiar de preferencia sexual, y concluyó su mensaje diciendo que era una primera actriz, pero de reparto.

"Yo no pienso en los escándalos, porque yo, como el señor Cervantes ,a través de Don Quijote, siempre han ladrado los perros a mi alrededor, y es señal de que voy andando", comentó Klitbo, quien se encuentra trabajando en Los Cabos.

SE DEFIENDE

"Ahorita estoy en una camioneta rumbo a la grabación de un programa espectacular. (Luego) me voy a Miami. Yo soy egresada de Bellas Artes, estudié la carrera para bailarina a los tres años, estudié teatro desde los nueve años, he trabajado en la compañía nacional de danza y siempre mi trabajo habla por mí".

"La fama me vino porque me sacaron de Bellas Artes, porque fui buena para lo que hacía. Yo me hice en un escenario, mi fascinación es el escenario, y el éxito siempre viene con un montón de cosas que a veces no son agradables, pero gracias a Dios la gente conoce mi trabajo, porque son 42 años de carrera".

¡BASTA YA!