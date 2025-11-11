Noche de famosos

Cyndi Lauper convirtió "True Colors" en un llamado desafiante al coraje y la música de Outkast, Soundgarden y The White Stripes trajo oleadas de emoción este fin de semana en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

A mitad de la canción, Lauper gritó "¡no tengas miedo!", levantó el puño en el aire y lo mantuvo allí mientras la música se detenía por un largo y dramático momento el sábado por la noche.

Luego se unió a Raye para cantar "Time After Time" y a Avril Lavigne para "Girls Just Want to Have Fun", respaldada por una banda compuesta exclusivamente por mujeres que incluía a Gina Schock de las Go-Go´s.





ENTRE ESTRELLAS

Chappell Roan, quien indujo a Lauper luciendo un enorme tocado ornamentado al estilo de una showgirl, dijo que Lauper redefinió cómo podía verse, sonar y cantar una estrella del pop.

Lauper miró a Roan durante su discurso cuando dijo: "Sé que estoy sobre los hombros de las mujeres en la industria que vinieron antes que yo. Y mis hombros son lo suficientemente anchos para que las mujeres que vengan después de mí se apoyen en los míos".

Lauper regresó para un popurrí con estrellas y cantó un verso de "With a Little Help From My Friends" popularizada por el inducido Joe Cocker junto con Teddy Swims, Bryan Adams y Chris Robinson de los Black Crowes. El poder de las mujeres en la música fue destacado en voz alta más temprano en la noche en el Teatro Peacock en Los Ángeles durante la inducción de Salt-N-Pepa.

Avril Lavigne, izquierda, y Cyndi Lauper.





SIN MIEDO A LA PELEA

James mencionó su lucha por recuperar el máster de sus grabaciones de Universal Music Group.

"La industria todavía no quiere jugar limpio, Salt-N-Pepa nunca ha tenido miedo de una pelea", dijo James.

Subieron al escenario para un popurrí de sus éxitos, comenzando con "Shoop" y "Let´s Talk About Sex" antes de que En Vogue se uniera a ellas para su éxito conjunto "What a Man".





JUNTOS

Los miembros de Outkast no actuaron juntos por primera vez desde 2016 como algunos esperaban, pero el dúo se paró en el escenario, rodeado de un grupo de amigos y compañeros mientras daban discursos agradecidos después de jugar piedra, papel o tijera para decidir quién iría primero.

Andre 3000 dio un largo y divagante discurso divertido — "¡Estoy improvisando, chicos!" — que terminó en lágrimas cuando habló sobre sus inicios en un "calabozo" en el sótano en Atlanta a principios de los años 90.

Luchó por contener las emociones al decir, "Las grandes cosas comienzan en pequeñas habitaciones".

Janelle Monae, derecha, durante su presentación.





EMOTIVO

Las emociones fueron profundas durante el segmento de Soundgarden de la noche, comenzando con el discurso de inducción de Jim Carrey, el actor y superfan de Soundgarden que parecía estar luchando contra las lágrimas mientras hablaba sobre Cornell, quien murió por suicidio en 2017.

"Cuando mirabas a sus ojos, era como si la eternidad te mirara de vuelta", dijo Carrey. "Por siempre, su voz seguirá iluminando el éter como una bobina de Tesla".

Cada uno de sus compañeros de banda, todos grandes padrinos de la escena grunge de Seattle, rindieron sus propios tributos llorosos.





Stevie Wonder, de izquierda a derecha Jennifer Hudson y Maxwell.

GRAN REUNIÓN

La reunión de The White Stripes que algunos fanáticos también esperaban no ocurrió. Pero su inducción fue uno de los momentos destacados de la noche de todos modos. Twenty One Pilots hizo vibrar la casa con una versión del himno de estadio del dúo "Seven Nation Army" y Olivia Rodrigo y Feist ofrecieron una versión acústica de "We´re Gonna Be Friends".

Su compañero legendario del rock de Detroit, Iggy Pop, comenzó su discurso de inducción liderando a la multitud en un coro de "Seven Nation Army" y luego recordó sus pensamientos al conocerlos.

"Niños lindos, van a llegar lejos", dijo Pop. "Y lo hicieron".

TRIBUTOS

Otros inducidos que recibieron tributos en video fueron Chubby Checker, la bajista de sesión Carole Kaye, el pianista de sesión Nicky Hopkins y el productor y ejecutivo discográfico Lenny Waronker.