Marianne Gonzaga pide que no le quiten a su hija

Marianne Gonzaga denunció que buscan arrebatarle la custodia de su hija Emma, de año y medio. Desde su cuenta de TikTok afirmó que el padre de su expareja, José Saíd, "está metiendo todo tipo de amparos, quejas y apelaciones" para separarla nuevamente de la niña.

¿Qué acciones legales está tomando el padre de la expareja?

Asegura que los movimientos legales avanzan con una velocidad inusual: "Lo están haciendo de una manera muy rara".

"Estoy muy ansiosa, muy desesperada", confesó al pedir que su situación se difunda. Sostiene que ha entregado evaluaciones psiquiátricas que acreditan su estabilidad y contrasta el cuidado que recibe Emma con el trato previo: "Me la entregaron enferma", declaró, y señaló que en la casa paterna la menor no tenía siquiera un cuarto propio.

Detalles sobre la situación de la custodia de Emma

Marianne acusa a su ex de consumo de sustancias, posesión de armas y violencia vicaria, además de aportar apenas 300 pesos al mes como pensión. Tras salir del centro para menores, donde estuvo recluida por el ataque a Valentina Gilabert en febrero de 2025, logró la custodia en octubre, pero hoy teme perderla nuevamente.

Impacto de la denuncia de Marianne Gonzaga en su vida

La situación ha generado un gran impacto en la vida de Marianne, quien busca apoyo y visibilidad para su caso, mientras enfrenta la incertidumbre sobre el futuro de su hija.