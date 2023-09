No quiere la custodia de Apolo

Ciudad de México

Luis Enrique Guzmán responde a Mayela Laguna, quien en recientes días aseguró que el hijo de Silvia Pinal quería quitarle la custodia de Apolo, sin embargo, él niega que sea así, pues anteriormente había dado a conocer que lo que busca es disolver el vínculo paternofilial que sostiene con el menor, ya que hace unos meses dio a conocer que tras someterse a una prueba molecular de ADN confirmó que el menor no es su hijo biológico.

El pleito entre Laguna y Guzmán continúa, pues el hermano de Alejandra Guzmán acaba de lanzar un comunicado, el cual fue leído durante la emisión de este lunes de "Ventaneando", en el que aclara que su intención no es conseguir la custodia de Apolo, sino que a través de su demanda busca esclarecer otros puntos relacionados a su relación con el pequeño de cuatro años, sin embargo, no especificó en qué consiste el proceso que está llevando a cabo, pues dijo que no quiere entrar en detalles.

SÍ HABRÁ DEMANDA

Este mensaje oficial es publicado luego de que la semana pasada Mayela acudiera a "Venga la alegría" y hablara de la preocupación que le causaba que Luis Enrique tratara de quitarle la custodia de su hijo, pues aseguró que la familia Pinal no le permite llevar una vida pacífica debido a que supuestamente tienen muchas influencias que podrían favorecer en el caso a Guzmán; sin embargo, él reitera que la demanda que interpondrá tiene otros fines.

"En relación a todo lo expresado en diferentes medios de comunicación de manera reciente por diferentes personas, (...) es importante puntualizar que no estoy demandando la custodia del menor, tal y como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando; además, jurídicamente ese hecho constiuiría un acto contradictorio a lo peticionado legalmente por mi persona", expresó en el comunicado.