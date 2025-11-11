Angélica Vale cumple 50 años en medio del divorcio

Angélica Vale cumple 50 años; la actriz pidió a los medios una tregua para celebrar con sus hijos, su madre y sus amigos esta fecha tan especial, la petición la hizo en su programa de radio tras confirmar que está en proceso de divorcio de Otto Padrón, quien fuera su esposo durante 14 años.

La Vale, como es llamada por colegas y fans, admitió que no sabía que ya existía la demanda de divorcio, pues a pesar de que lleva varios meses separada de su exmarido, desconocía, hasta apenas hace unas horas, que la demanda ya estaba lista. "Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos, así fue como me llegó la noticia", dijo.

¿Qué ocurrió?

Angélica es la única hija entre la cantante y actriz Angélica María y el fallecido Raúl Vale, su andar artístico comenzó desde que era una niña, en 1975, aparece por primera vez en televisión con solo dos meses de edad en la telenovela "El milagro de vivir", al lado de su madre. Con su talento para imitar y divertir se ganó rápidamente un lugar entre las preferencias del público en programas de televisión como "La parodia" y "El privilegio de mandar", y en telenovelas como "Soñadoras", "Amigas y rivales" y "La fea más bella".

Sin embargo, a la par del éxito artístico, la Vale luchó con ideas relacionadas con su físico y su baja autoestima que marcaron sus relaciones de pareja. Angélica Vale ha hablado abiertamente sobre la baja autoestima que tuvo durante muchos años de su vida, lo cual la llevó a tener relaciones personales insanas. "En el rollo sentimental, entre más mal me trataban yo pensaba que así era, entonces me iba con el peor, con el que no me pelaba", contó en entrevista con Yordi Rosado, donde se sinceró sobre la importancia que trajo a su vida el personaje de Lety, en "La fea más bella", una adaptación de la telenovela colombiana de 1999 "Yo soy Betty, la fea", creado por Fernando Gaitán.

¿Cuál es la reflexión de Angélica Vale?

"Si no me quiero cómo te voy a amar, obviamente no podía yo amar, por eso te digo que me regalaba", admitió en aquella ocasión; en un reciente podcast con Adriana Gallardo, confesó lo difícil que fue para ella creer que merecía el amor de una pareja. "No creía que merecía ser amada; cuando tienes tanta empatía con la gente y justificas todo", reconoció al hablar de un pasado con lo que lidió mucho tiempo hasta que comprendió la importancia de amarse primero a sí misma. "Aceptaba cosas en mi vida que realmente yo no quería, como andar con un patán", expresó; ahora, a los 50 años, la Vale despide cinco décadas en las que aprendió mucho. "Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la misma de siempre, pero con más sabiduría y un camino largo para seguir creciendo; mañana cumplo 50 años y por algo pasan las cosas, despido esta mitad de siglo dándole la bienvenida a una nueva etapa", expresó conmovida.