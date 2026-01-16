Los Ángeles Azules extienden su gira en EU

Lo s Ángeles Azules regresan este 2026 para actual por lo largo y ancho de Estados Unidos con una gira que los llevará por 18 ciudades que mezclará tradición e innovación con un reto: seguir trascendiendo generaciones.

Esta agrupación de Iztapalapa, desde seguir trascendiendo generaciones con su inagotable cumbia que combina temas clásicos y colaboraciones con nuevos artistas y será el 7 de marzo que lleguen al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas donde harán bailar de principio a fin de su concierto a sus seguidores, así que no te quedes sin verlos y ve por tus boletos.

ARRANCA GIRA EN FEBRERO

Este grupo musical mexicano especializado en la cumbia que fue fundado por cuatro de ocho hermanos de la familia Mejía Avante y siempre se ha caracterizado por ritmos únicos y alegres.

La cumbia de Los Ángeles Azules ha sonado en escenarios de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos desde la formación del grupo en la década de 1980, y resonará nuevamente en EE.UU. a partir del próximo 12 de febrero, cuando el grupo dé inicio en Indianapolis a su gira ´Cumbia sin fronteras US Tour 2026´.

INNOVADORES

Una de las principales novedades de la gira será la mezcla de temas tradicionales con otros más recientes, símbolo de la adaptación que Los Ángeles Azules.

Muestra de ello son temas como ´El amor de mi vida´, que el grupo mexicano sacó en 2023 en colaboración con la joven artista María Becerra, o el más reciente ´Si sabes contar´, lanzado el mes pasado junto con Luck Ra y Yami Safdie.

18 CIUDADES EN EU

La gira consta de 18 fechas entre el 12 de febrero y el 29 de marzo y recorrerá los estados de Indiana, Florida, Texas y Oklahoma, entre otros y el 7 de marzo le toca a esta frontera con su presentación en Hidalgo, Texas.