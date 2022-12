Cierra gira en el Azteca

Bad Bunny arrancó con "Dos mil 16" ante los 85.000 asistentes al primero de sus dos conciertos en el estadio.

Con Saumet de Bomba Estéreo cantó el éxito "Ojitos lindos", con Berrios de Buscabulla "Andrea" y con Chencho Corleone "Me porto bonito". A Jhayco lo convocó para "Tarot" y su éxito "Dákiti", incluido en el álbum "El último tour del mundo" de Bad Bunny, así como "No me conoce" de Jhayco en cuyo remix el invitado es Bad Bunny.

Otro de sus amigos convocados fue Mora para "Una vez" y "Volando (remix)" con Sech, quien a su vez cantó "Ignorantes" del álbum "YHLQMDLG" de Bad Bunny. Sech se dio gusto además entonando en solitario su éxito "Otro trago".

PUROS HITS

Bad Bunny interpretó sin invitados grandes temas de "Un verano sin ti" que han sonado en innumerables fiestas y discotecas: "Tití me preguntó", "Party", "Moscow Mule" y "Callaíta". Tampoco podían faltar "Yo perreo sola", "Si veo a tu mamá" y "Si Estuviésemos Juntos" de su álbum debut de 2018 "X100PRE".

El famoso momento de la palmera voladora llego con "Un coco" y "La canción", la segunda, un tema de su aclamado álbum con J Balvin "Oasis" .