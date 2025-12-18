¡Le echan montón!

Mientras Alicia Villarreal disfruta del amor con su novio, el influencer Cibad Hernández, sus exesposos Cruz Martínez y Arturo Carmona se apoyan mutuamente y respaldan a Melenie, la hija mayor de la cantante, quien actualmente está distanciada de su mamá.

Cruz, con quien Alicia enfrenta un proceso legal por violencia doméstica, defendió a Arturo Carmona, diciendo que se le debe dar su lugar como padre de Melenie: "pagó colegios, siempre ha estado pendiente", dijo en entrevista.

Carmona agradeció este respaldo público de Cruz, y reconoció que fue la cabeza del hogar donde vivió su hija, compartió que entre ellos siempre existió una buena comunicación.

Cruz Martínez pide que le den a Arturo Carmona su lugar como padre de Melenie.

"Tengo mucho que agradecerle a Cruz", dijo el actor en un encuentro con la prensa, y confesó que en la familia han pasado cosas delicadas que tal vez nunca se sepan.

"Siempre hay cosas que no se saben, que no se sepan, no lo sé, hay cosas muy delicadas familiares que es difícil hablarlas a la luz pública".

Arturo Carmona respaldó nuevamente las declaraciones que recientemente dio su hija Melenie, en las que dijo que está distanciada de su mamá y que no está de acuerdo con el romance de su madre con Cibad Hernández.

"Quiero y me importa que la madre de mi hija sea feliz, a Melenie también le importa que su madre sea feliz , hay cosas tal vez familiares que se han salido de control, cosas que como hijo y como expareja uno siente, no quiere decir que sea lo correcto o no", expresó.

Tanto Cruz Martínez, como Arturo Carmona, aseguran que Alicia Villarreal no se ha manejado del todo con la verdad sobre asuntos familiares, incluso, Cruz, quien estuvo con la cantante durante dos décadas, asegura que tiene pruebas de sus dichos.

DEDICA AMOROSO MENSAJE

ALICIA VILLARREAL IGNORA POLÉMICA Y VIVE EL AMOR

Alicia Villarreal está muy enamorada de su pareja, el influencer Cibad Hernández, 11 años menor que ella, y aunque en los medios sus exparejas y padres de sus hijos han declarado cosas que no la dejan bien parada, ella prefiere ignorarlos y seguir de luna de miel con su pareja, a quien le dedicó un amoroso mensaje en redes por su cumpleaños:

"Feliz cumpleaños, mi amor. Mi vida cambió contigo, hoy te deseo una vida en la que nunca olvides cuanto te quiero y admiro, por la persona que eres y por TODOS los momentos, las risas y lo que compartimos juntos; que Dios te bendiga", escribió junto a un par de románticas fotos.

Melenie confesó hace unos días que lo único que le pidió a su madre cuando ésta les contó que estaba saliendo con alguien, fue que fuera "discreta", algo que asegura, no ha pasado, sino todo lo contrario, situación que tiene molesta a la hija de Alicia y Arturo Carmona, quien recibió hasta un regaño de Pati Chapoy por ser, según la comunicadora, una "malagradecida".