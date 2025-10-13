Respalda a exesposa

Cruz Martínez habla de Alicia Villarreal desde la conciliación, o así lo demostró al pedir a la prensa ue ya no se hable de la vida personal de la artista, sino que se reconozca su vasta trayectoria musical a la que ha dedicado, prácticamente, toda su vida.

El exesposo de "la Güerita consentida" fue captado en su arribo al aeropuerto; ahí, fue cuestionado por reporteros acerca del proceso legal que enfrenta en contra de la mujer con la que estuvo casado por 22 años y quien lo denunció por violencia doméstica en febrero de 2025.

Sin embargo, el músico y productor fue puntual a la hora de aclarar que, de temas legales, no hablará frente a los medios de comunicación.

EVITA DECLARACIONES

Una de las recomendaciones que Cruz ha recibido, por parte de sus asesores legales es que, mientras el proceso sigue su curso, se enfoque en el trabajo, así como que evite dar declaraciones a los medios de comunicación debido a que, como su lengua materna no es el español, sus palabras podrían ser malinterpretadas.

"Me piden que no lo haga, que no se debe de hacer, el español no es mi primer lenguaje por eso, a veces, me cuesta hacer entrevistas, o tomar decisión de hacer declaraciones". expresó a TV Azteca.

Aun así, el exKumbia Kings se detuvo a hablar de Alicia, y de forma muy positiva, destacando que, por encima de los escándalos que ahora rodean sus vidas, es una cantante que la respalda una prolífica carrera, por lo que pide que ya no se hable de su vida personal, pues esto podría afectarla profesionalmente.

"Pido a todos los medios de comunicación que intenten enfocar la atención en su carrera, ya no en los escándalos, más de ayudarla, yo creo, que afecta, ella desde chiquita se dedica a ustedes, a su público, para que hoy se esté hablando más de su vida personal y eso opaca, yo nada más les pido que le regresen a ella lo que les ha dado, su música".

PRIORIDAD SUS HIJOS

Cruz aclaró que estos deseos tienen que ver con el gran amor que siente por sus hijos, los que comparte con Alicia.

"Hay otras personas involucradas que significan más para mí, que yo o que ella, que son los niños, quiero que crezcan con paz emocional", ahondó.

De hecho, la defendió de las recientes acusaciones que aseguran que "Te quedó grande la yegua" no es una composición de la cantante, tema lanzado en 2001. Martínez afirma que es una canción original de su expareja.

"Yo, como testigo, sé que la canción es 100 por ciento de ella, eso de que robó la canción es absurdo, es absolutamente una mentira total, yo he visto incluso que ella tiene la servilleta guardada, donde escribió la canción, esa parte sí defiendo".

También dejó abierta la posibilidad de que, un día, vuelve a hablar con Alicia: "No hay comunicación, pero, la verdad, los tiempos de Dios son perfectos, si es posible, nunca es bueno enfocarse en las cosas malas de la vida, al contrario, hay que desearle siempre lo mejor a todos porque, va a suceder", precisó.

LA DEFIENDE

