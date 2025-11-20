Manda mensaje a Alicia Villarreal

Apenas unas horas después de que Cruz Martínez anunciara su vinculación a proceso en el caso que su expareja, Alicia Villarreal, entabló en su contra; el músico apareció ante los medios para hablar sobre su situación legal y mandar un mensaje directo a la cantante.

La mañana del miércoles y a través de las redes sociales, el integrante de Kumbia Kings explicó que de los tres señalamientos que Villarreal interpuso en la Fiscalía de Nuevo León, dos de ellos fueron desestimados en su totalidad (robo y tentativa de feminicidio); sin embargo, enfrentará una investigación por el cargo de violencia familiar:

"El día de hoy, un juez me vinculó a proceso, diciéndome que esto no significaba que sea culpable, sino que autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación, por los próximos dos meses, pues contaba con información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar", escribió.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ahora, y tras salir de los juzgados, el también productor fue cuestionado directamente sobre qué mensaje le enviaría a su exesposa, ahora que ambos se ven enfrentados en una batalla legal: "Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad", dijo frente a las cámaras de "De primera mano".

¿Qué apoyo ha recibido Cruz Martínez?

Cruz se dijo sumamente sorprendido por el respaldo que ha recibido del público; y es que, se dijo conmovido de tener a su lado a gente que ni siquiera conoce.

"Yo estoy agradecido con el público que me ha apoyado; en todos los eventos recibo muchísimos abrazos de gente que no conozco", expresó.

Sobre el proceso en su contra, añadió que está conforme con lo que la ley ha determinado hasta ahora y que no pretende entrar en confrontaciones públicas.