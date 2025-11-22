Denuncia amenazas

Alicia Villarreal habló por primera vez, de forma contundente, sobre la vinculación a proceso de su exesposo, Cruz Martínez, y afirmó que sigue recibiendo amenazas.

Villarreal no quiso guardar silencio y tras la audiencia, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre lo que ha vivido y sobre lo que espera del proceso; además, la intérprete reveló que, en meses recientes, ha recibido amenazas, por lo que solicitará a las autoridades que profundicen en las investigaciones.

"Estoy insistiendo por que se haga más extenso; hemos tenido amenazas en nuestra vida. Tengo que proteger a mi familia", expresó Alicia, quien en todo momento estaba custodiada por su novio, Cibad Hernández.

¿Qué ocurrió?

Alicia también recordó que, antes de que todo esto saliera a la luz, ya había atravesado episodios de violencia en su relación, incluso admitió que en algún momento temió por su seguridad.

Pese al clima complicado, Villarreal también compartió un mensaje de fortaleza personal y reconoció que, aunque el proceso no ha sido sencillo, su divorcio marcó un punto de inflexión en su vida.

"Si tuviera que agradecer, agradezco la parte en la que me da el divorcio, la libertad, y gracias a Dios estoy viva", añadió.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La famosa deja claro que seguirá adelante, no solo por ella, sino por su familia, en tanto, el proceso legal continuará su curso.