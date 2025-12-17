Cruz Martínez salió a defender a Melenie

Cruz Martínez habló por primera vez sobre las declaraciones que hace unas semanas hizo su hijastra, Melenie Carmona, en las que confesó estar distanciada de su madre, Alicia Villarreal, debido a que desaprueba el nuevo romance de la cantante con el influencer Cibad Hernández.

“Yo creo que dijo todo. De repente, me di cuenta que su mamá mencionó su nombre primero, porque así fue. Yo le mandé un mensaje y le dije: “No caigas”...”, comentó Martínez.

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre Melenie Carmona?

Por otra parte, el productor musical también defendió a Arturo Carmona y aseguró que a diferencia de Cibad, él cuando comenzó su relación con Alicia jamás habló mal del padre de Melenie.

“Ustedes nunca me vieron cuando conocí a la mamá de Melenie hablando mal de su papá, y viceversa, y al contrario tengo una relación puedo decir que excelente con su papá y así se debe llevar las cosas, no de circo, ustedes conocen quién es quién”, dijo.