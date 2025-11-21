Contrademanda a ´La Güerita´

Cruz Martínez reacciona a su vinculación a proceso, por el presunto delito de violencia familiar, al afirmar que su equipo legal se está encargando de contrademandar -por difamación- a su exesposa, Alicia Villareal, ya que explica que no quiere que su nombre se vea mancillado por las acusaciones de la madre de sus dos hijos.

El músico fue captado, por medios locales, a su salida de los juzgados en donde se dio a conocer que será vinculado a proceso, luego de que un juez de control, en Monterrey, así lo dictaminará.

Pese a que se comenzará con la investigación con la que las autoridades establecerán si hay pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad o, en su defecto, las pruebas que demuestren su inocencia, Cruz se mostró satisfecho con la decisión del juez. En la espera que las investigaciones favorezcan su situación jurídica, Cruz afirmó que ya se encuentra en el proceso de contrademandar a su ex por difamación, explicando que, si lo hará, es porque sólo de esa manera podrá limpiar su nombre y su imagen.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Desde antes, se ha mencionado una demanda internacional por difamación, no lo hago por venganza, ni nada así, lo hago por dignidad, mis hijos llevan mi nombre, imagínate, aquí estoy en lucha por defender ese legado, que le pertenece a ellos", expresó.

Pese a las desavenencias con Alicia, y el proceso legal que los mantiene confrontados, Martínez afirmó que prefiere no dar a conocer los motivos por los que se desestimaron los otros dos cargos por los que ha sido demandado, debido a que desea que, en un futuro, la relación familiar, que involucra a sus hijos, no se vea afectada.

¿Qué medidas cautelares enfrenta Cruz Martínez?

Mientras el proceso continúa, Cruz tendrá que cumplir con tres medidas cautelares:

- Prohibición de acercarse a Alicia Villareal.

- Prohibición de acercarse a los lugares que Alicia Villareal frecuenta.

- Presentación periódica quincenal a los juzgados.