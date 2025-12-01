Campaña navideña une a Chayanne y ´31 Minutos´

La temporada navideña de 2025 arrancó con una sorpresa que nadie vio venir: el cantante Chayanne y los entrañables personajes del programa "31 Minutos" se unieron en una campaña de una reconocida tienda, generando un "crossover" que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

El video promocional comienza con el clásico "¡Estamos al aire!" pronunciado por Juanín Juan Harry -el característico pajarito-noticiero de 31 Minutos- evocando la esencia humorística y nostálgica del programa. Luego, aparecen otros personajes emblemáticos como Tulio Trivño, Juan Carlos Bodoque y Patana, acompañando así al intérprete puertorriqueño.

Este anuncio representa un giro inesperado respecto a campañas anteriores: mientras que Chayanne ha sido la voz tradicional de los spots navideños de la tienda, esta vez su imagen se combina con la nostalgia infantil y el humor irreverente de "31 Minutos", creando un híbrido que trasciende generaciones.

La intención parece ser atraer a un público amplio: por un lado, quienes crecieron con "31 Minutos", rememorando la infancia, y por otro quienes han seguido la carrera de Chayanne durante años. Esa unión de infancia, adolescencia y etapa adulta da a la campaña un alcance lleno de emociones para varias generaciones.