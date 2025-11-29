Karla Díaz sale a defender su restaurante

La cantante y conductora Karla Díaz enfrentó una ola de críticas sobre la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room, ubicado en la Ciudad de México, luego de que se hiciera viral una reseña negativa en TikTok.

¿Qué ocurrió?

El video fue replicado por diversos usuarios y sumó testimonios que describen platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros. Algunos clientes señalaron que los precios de los platillos, marcados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no corresponderían al tamaño ni a la experiencia ofrecida. Además, hubo comentarios sobre la textura de ciertos alimentos y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza", señaló Díaz. Como parte del compromiso con sus clientes, la artista contó que para revertir la percepción negativa, el equipo de Pinky Room invitó a la autora del video viral a regresar, una invitación que no tuvo respuesta.