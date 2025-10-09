Defiende su homenaje a Ozzy en los VMAs

Yungblud, el cantante británico que rindió homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), respondió a las críticas que recibió tras su presentación, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

La edición de este año estuvo dedicada a "El rey del metal". Durante la gala, Yungblud compartió escenario con Aerosmith y Nuno Bettencourt para honrar el legado del exlíder de Black Sabbath.

Sin embargo, no todos aplaudieron el tributo. Justin y Dan Hawkins, hermanos y miembros de The Darkness, calificaron la presentación como "otro clavo en el ataúd del rock and roll" y acusaron al intérprete de "aprovechar" el legado de Ozzy.