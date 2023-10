Critican a Nicki Nicole por comparar a Peso Pluma con un perro

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole ya daban por hecho que entre los cantantes había más que una amistad, aseguraban que un romance entre ellos se estaba gestando, sobre todo después de que el los premios Latin Billboard 2023 fueron captados de la mano, pero ya antes se les había visto juntos en varias ocasiones a partir de que trabajaron juntos en la canción "Por las noches".

La joven argentina de 23 años detuvo de una vez por todas las versiones que la relacionan sentimentalmente con el intérprete de regional mexicano, aunque su manera de hacerlo no fue bien interpretada por algunos mexicanos que se lanzaron en su contra.

Las versiones de romance se acrecentaron después de que Peso Pluma y Nicki Nicole compartieron el escenario por primera vez en los Latin Billboard, donde muchos aseguraron que se "veía química entre ellos", sin embargo, para la argentina sólo es un amigo con el que se la pasa bien y nada más.

En una reciente visita de Nicki Nicole a Puerto Rico, la cantante fue cuestionada sobre Peso Pluma, el intérprete de corridos tumbados de 24 años, le preguntaron si no le hartaba que le preguntaran tanto sobre él, y aunque Nicole enfatizó que Peso Pluma es un caballero, la forma en la que aclaró que sólo son amigos, no ha sido tomada a bien entre muchos cibernautas, quienes tomaron literal su la comparación que hizo entre el cantante, un perro y una bolsa.

"No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que... es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo", contó en el programa de radio, donde las carcajadas estallaron cuando mencionó lo del perro.

Nicky dejó claro que en su relación de amistad no hay límites ni leyes, y que tampoco tiene problema con que sean captados juntos, ya que no le gusta esconderse: "La realidad es que somos amigos", reiteró.

Estas palabras no fueron bien recibidas por varios cibernautas, quienes comentaron su más reciente publicación en la que habla de lo que vivió en Miami: "Días en Miami que fueron muy hermosos. Se viene Uruguay y los dos últimos Movistares que cierran el total de seis Movistar Arenas en Buenos Aires, y México con dos fechas que serán mágicas. Estoy muy emocionada por los shows que se vienen. Y ni hablar de la música que va a salir. Desde ALMA que muchas cosas han sanado en mí, gracias por el amor y por regalarme uno de los años más felices de mi vida, escribió.

Sin embargo, muchos de los comentarios en dicha publicación critican sus palabras sobre Peso Pluma, y tachan a la cantante de convenenciera.

"Ahora eres persona no grata en México por expresarte así de Peso Pluma... tenían razón los haters, solo eres convenciera". "Muy mal las últimas declaraciones de Nicki en Puerto Rico sobre Peso Pluma, sólo está jugando con él". "Nada te costaba decir somos amigos, nos estamos conociendo y veremos qué pasa, y listo, no era necesario decir más, peor en un programa de boricuas donde seguido andan criticando a Peso Pluma". "Una seguidora menos por lo mal pedo que fuiste con Peso Pluma". "Podrá caerte mal Peso Pluma y lo que quieran, pero siempre trato a Nicki como una reina, mientras ella lo llamó perro o negando lo que tenían, debe ser doloroso y es un sentimiento que no le deseo a nadie".

Comentarios de indignación han llenado la publicación de Nicki Nicole, quien cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram.

"Soy de Argentina y amo la música de Nicki. Pero que compare a Peso Pluma con un perro o su cartera fue muy feo la verdad se nota que él es un buen chico, se lo ve atento, detallista muy buen muchacho. Nicki la verdad Coscu tenía razón, usas a la gente".