Mariela Sánchez no está molesta con Cristian Castro

Así como Cristian Castro lo aseguró, ahora es Mariela Sánchez quien confirma que el cantante no le fue infiel, pues terminó su relación antes del evento en que fue captado en compañía de una de sus fanáticas, por lo que la argentina -afirma- que respeta si su ex toma la decisión de rehacer su vida amorosa.

Hace unos días se dio a conocer que, una vez más, Cristian y Mariela habían terminado, pese a que, hace poco, el intérprete de "Azul" aseguraba que los planes de boda seguían en marcha.

¿Qué ocurrió?

¿El motivo?, ni la propia Mariela lo conocía pues, en su momento, dijo que la decisión de Cristian la había tomado por completo por sorpresa y, sólo unos días después, este se dejó ver públicamente con Marcela de Filippis, la jefa de su club de fans, con quien inmediatamente fue vinculado sentimentalmente.

Sin embargo, "el Gallito feliz" ya explicó que su trato con la joven no debe de ser mal interpretado y descartó cualquier tipo de deslealtad a Sánchez; aprovechó para compartir, con Canal Siete (medio argentino), que la relación había comenzado a desgastarse desde meses atrás, lo que lo impulsó a darla por terminado.

"Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación, la verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos, no hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La propia de Filippis habló con "Venga la alegría" para acallar los rumores, aseverando que, como Castro afirmó, entre ellos no había una relación romántica.

"Se están diciendo tantas cosas y, la verdad, que nada es cierto, no existe una relación sentimental, de pareja, con Cristian, tampoco tengo mucho que aclarar, los protagonistas con Mariela y Cristian", indicó la joven.

Tras las declaraciones de ambos, es Mariela quien confirma que la ruptura no se debió a ninguna cuestión de infidelidad, misma razón por la que respetaría la decisión de su ex, si este intentara comenzar una relación, pese a lo prematuro de su separación, ya que fue claro con ella.

"Él está en todo su derecho, Cristian terminó la relación y, después, se le vio con alguien, ¿quién es?, ya es problema de él, ya sé que él es así, que va a estar con personas porque él es así, yo no lo puedo juzgar porque él cortó la relación, lo respeto, hoy respeto todo lo que haga, no lo tomé a mal porque él ya había terminado la relación", expresó a medios argentinos.

Pese a que está procesando la ruptura, la argentina reconoce que el hecho de separarse de Castro supone un duelo, pues estuvieron juntos más de un año.

"Llevándola, esto es un duelo, pero estoy mejor, a veces paso días difíciles, luego de un año tres meses de estar con una persona todos los días, todo el tiempo, hay una sensación cuando se va", ahondó.