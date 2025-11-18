Desmiente haber sido infiel

La historia de amor entre el cantante Cristian Castro y Mariela Sánchez no culminó en una gran boda, como la pareja había planeado, por el contrario, resultó en una de las rupturas más escandalosas para el cantante.

Castro y Sánchez finalizaron su compromiso en medio de rumores de infidelidad; y es que, la empresaria acusó al cantante de haberla engañado con la presidenta de uno de sus clubes de fans.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Tras los señalamientos en su contra, el "Gallito feliz" habló sobre lo sucedido y, en entrevista con un medio argentino, no solo negó el supuesto desliz; sino que dio detalles de la ruptura. Castro explicó que, tras varias idas y venidas, su relación ya estaba desgastada y fueron los problemas que ya venían arrastrando lo que dañó el amor que se profesaban.

"Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación. La verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos", dijo al Canal Siete.

Asimismo, aclaró que no existe ni existió una tercera en discordia. "No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno", agregó.

Sobre su cercanía con la fan, identificada como Marcela de Filippis, el intérprete de "Azul" aseguró que ella acudió a él como una amiga y ayudarlo a atravesar el dolor que le causó su rompimiento con Mariela. Incluso, fue tajante con que no busca ningún tipo de romance por el momento. "Marcela vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo... Ella no está conmigo. Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar", finalizó.

¿Qué ocurrió con Mariela Sánchez?

Mariela, por su parte, también se refirió a su separación, y (contrario a su versión anterior) la describió como un proceso natural por el desgaste emocional que sufrieron. "Es simplemente el final de una relación... ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada y tengo que trabajar", afirmó.

La pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023 y, a lo largo de 2024, vivió un romance intermitente con pausas y reconciliaciones. En diferentes entrevistas, el cantante mexicano afirmó que la argentina era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Hoy ambos parecen dispuestos a cerrar este capítulo y continuar sus caminos por separado.