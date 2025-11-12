Abandonó "La Granja VIP" por salud mental

El domingo, durante "La Granja VIP", se vivió uno de los episodios más tensos de la temporada cuando Lolita Cortés, decidió retirarse del reality show de TV Azteca, sorprendiendo a los espectadores.

La reconocida cantante y actriz por su personalidad exigente y directa, con la que se ha ganado tanto admiradores como detractores en redes sociales. Su apodo surgió a raíz de sus duras críticas durante su participación en "La Academia".

Por ello, sorprendió que Lolita Cortés decidiera renunciar a "La Granja VIP" por cuenta propia. El motivo de su salida fue una crisis de salud mental que culminó en un episodio de ansiedad severa, por lo que requirió atención profesional.