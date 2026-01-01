Un año de pleitos y tragedia

No solo fue la actividad de sus figuras lo que colocó al mundo del espectáculo en el centro de la conversación durante 2025, sino una cadena de pleitos legales, crisis institucionales y hechos de gravedad que rebasaron por completo el escenario.

¿Qué ocurrió en la crisis de Miss Universe?

Entre los episodios más significativos destacó la crisis internacional de Miss Universe, marcada por señalamientos de fraude, conflictos de interés y acusaciones que involucraron a mexicanos y derivaron en investigaciones por presuntos delitos de alto impacto; así como la muerte de dos fotorreporteros durante un festival musical, un hecho que expuso fallas graves en seguridad y responsabilidades aún bajo revisión.

A ello se sumaron denuncias por violencia intrafamiliar, como el caso de Alicia Villarreal. En conjunto, 2025 mostró a una industria sacudida no por el espectáculo, sino por consecuencias legales, humanas e institucionales.

Detalles sobre la tragedia en el festival musical

La victoria de Fátima Bosch quedó bajo sospecha: presunto fraude, favoritismo y conflicto de interés escalaron a corrupción. Dos fotorreporteros murieron tras la caída de una estructura en Axe Ceremonia; hubo fallas de seguridad y graves omisiones.

Acciones legales tras denuncias de violencia intrafamiliar

Anahí fue acusada de conocer la lista de participantes de ¿Quién es la máscara? 2024, lo que detonó investigaciones. Alicia Villarreal pidió auxilio en pleno concierto y después denunció violencia, llevando el conflicto a instancias legales.

Karla Sofía Gascón quedó bajo escrutinio por tuits pasados; mientras que su filme, Emilia Pérez, enfrentó críticas que afectaron su campaña y recepción. Maribel Guardia e Imelda Tuñón se enfrentaron por la custodia de José Julián, hijo de Julián Figueroa.

El pasado no perdona: con la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza volvió a ser la villana entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. Romina Mircoli enfrentó señalamientos por audios, testamento y manejo de cenizas tras la muerte de su madre.

En el año, Cazzu y su expareja Christian Nodal llevaron a tribunales su disputa por manutención, convivencia y custodia de su hija, Inti.