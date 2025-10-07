Sigue el pleito entre ellas

La vedette y actriz cubana Niurka Marcos volvió a hablar abiertamente sobre sus creencias religiosas y aprovechó para referirse a la postura de Galilea Montijo, quien ha negado de forma tajante compartir la misma fe.

Niurka Marcos habló abiertamente sobre cómo ha vivido su fe y aprovechó para reflexionar sobre la postura de Montijo respecto a la religión. Explicó que, en su experiencia personal, compartir sus creencias de manera abierta le ha traído beneficios espirituales y protección.

"Haberlos defendido y hablar de mis santos y presumirlos, me ha dado muchas bendiciones, muchas protecciones y ser muy feliz, yo sólo le digo que si le tienes fe a una religión y la ejerces pregúntate tú, Gali, ¿por qué ocultarla?".

Niurka también puso sobre la mesa si la negativa de Montijo se debe a sentimientos de vergüenza, agregando que incluso, desde su fe, considera que los santos podrían estarse haciendo la misma pregunta. Además, señaló que quizás no ha contado con el acompañamiento espiritual adecuado para manejar el tema de forma abierta.