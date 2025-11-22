Da positivo a Covid-19

Ariana Grande confirmó que dio positivo a Covid-19 en medio de la gira de prensa de Wicked: For Good.

La cantante confirmó su diagnóstico a través de redes sociales, con una foto tomada durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, acompañada del texto: "momentos antes del Covid".

¿Qué ocurrió?

El diagnóstico llega justo previo al estreno mundial de la película este viernes, lo que la obligó a cancelar su participación en The Kelly Clarkson Show y a ausentarse de varias actividades promocionales.

¿Cuál fue la respuesta de Ariana Grande?

Ariana Grande utilizó sus plataformas para informar a sus seguidores sobre su estado de salud, enfatizando la importancia de cuidarse y seguir las recomendaciones sanitarias. Su anuncio ha generado una ola de apoyo entre sus fans y colegas.

¿Qué consecuencias tiene su diagnóstico?

La confirmación de su positivo a Covid-19 impacta no solo su agenda, sino también la promoción de Wicked, que es uno de los estrenos más esperados del año. La artista deberá seguir los protocolos de salud establecidos para su recuperación.