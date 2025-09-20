´Costeño´ y ´Norteño´ llegan Incorregibles

Una buena dosis de carcajadas es lo que ofrecen Edson Zúñiga "El Norteño", Javier Carranza "El Costeño" y Hugo Alcántara "El Indio Brayan" con su espectáculo Incorregibles.

Los comediantes se presentarán en la Ciudad el próximo 26 de septiembre como parte de la tercera temporada de este show.

"Es un espectáculo en el que cada uno de los que participamos nos mostramos fieles a nuestro estilo de comedia, por lo tanto, la gente que nos conoce sabe que será un espectáculo de mucha risa, muchas carcajadas y de mucho llorar, pero de pura alegría.

"Es la tercera vez que llevamos el show a Guadalajara, la primera fue con Cessy Casanova, la segunda vez ´El Norteño´ y yo solos, y ahora vamos con ´El Indio Brayan´, esto es algo nuevo para los tres, porque aunque nos conocemos y somos amigos, nunca nos habíamos presentado con el Indio Brayan en un escenario, entonces es un agasajo", platico "El Costeño", en entrevista telefónica.

Antes de llegar con Incorregibles a Guadalajara, los artistas se presentarán el día 21 en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

"El Costeño", con casi 30 años de trayectoria, agregó que recientemente viajó a Japón para charlar con algunos empresarios, a fin de poder trabajar, próximamente, en el continente asiático.

"También estamos planeando una gira en Estados Unidos, y por mi parte, acabo de terminar la cuarta temporada de Tal Para Cual, esperando que antes de que acabe el año se autorice la quinta", mencionó el histrión.

Tal para Cual es un programa de comedia de Vix, donde también participan Lorena de la Garza "Nacasia" y Consuelo Duval "Nacaranda", entre otros actores.



