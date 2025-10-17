Escena

Jodie Foster llegó este miércoles al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial del cortometraje "Alok"
  • 17 / Octubre / 2025 -
Presente en FICM

Jodie Foster llegó este miércoles al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial del cortometraje "Alok", con temática queer y de la que es productora ejecutiva.  Como le gusta caminar aprovechó la cercanía con el cine para hacerlo y firmar algunos autógrafos.

La actriz de "Contacto" y "El silencio de los inocentes" optó, ya en la sala, sólo observar a Alex Hedinson, directora de "Alok" y esposa.

