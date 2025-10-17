Presente en FICM

Presente en FICMJodie Foster llegó este miércoles al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial del cortometraje "Alok"
Jodie Foster llegó este miércoles al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial del cortometraje "Alok", con temática queer y de la que es productora ejecutiva. Como le gusta caminar aprovechó la cercanía con el cine para hacerlo y firmar algunos autógrafos.
La actriz de "Contacto" y "El silencio de los inocentes" optó, ya en la sala, sólo observar a Alex Hedinson, directora de "Alok" y esposa.
