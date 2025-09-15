Se lleva la corona

Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss Universe México 2025 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas de Guadalajara, en una gala transmitida en vivo por Imagen TV.

Nacida en Teapa, Tabasco, Bosch tiene 24 años y es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. Complementó su formación en la Academia de Bellas Artes de Milán (NABA) y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

QUIERE INSPIRAR

"Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo ha habido oscuridad, para poder inspirar a las niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo para que sepan que son suficientes con lo que son el día de hoy", dijo la nueva reina de belleza para responder la pregunta sobre cómo le gustaría dejar huella como Miss Universe México, respuesta con la que aseguró su triunfo.

La final comenzó a las 18:30 horas con un número musical grabado de la cantante española Melody junto a las 32 participantes interpretando "Esa Diva".

Jacqueline Bracamontes y Mauricio Mancera condujeron la ceremonia, con Gaby Ramírez en los enlaces.

Una figura espectacular de Fátima Bosch.

EL JURADO

El jurado estuvo conformado por Clovis Nienow, Zuleyka Rivera, Juan Carlos Arellano, Gabriel Rivera Barraza, Pepe Medel, Tenay Rodríguez, Gaby Agúndez y José de Jesús Rodríguez Cárdenas.

En la pasarela de traje de baño, todas las concursantes lucieron diseños negros y de ahí se seleccionaron las 16 semifinalistas.

Luego se entregó el premio al Mejor Traje Típico al diseñador Fernando Ortiz, creador de la propuesta presentada por Nayarit en el show preliminar.

En la pasarela de vestido de noche, donde predominaron los tonos dorados y plateados, fueron seleccionadas las 10 finalistas. Cada una ofreció un breve mensaje libre y, tras esa ronda, el jurado nombró a las cinco concursantes que pasaron a la etapa de preguntas.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024, asistió a la gala y apareció en un spot que anunció la final internacional del certamen, a celebrarse el 21 de noviembre en Tailandia. Durante la ceremonia entregó la banda a Fátima Bosch.

Por su parte, la sinaloense María Fernanda Beltrán, Miss Universe México 2024, se despidió con lágrimas y agradecimientos tras un año de reinado y colocó la corona a su sucesora.

REINA EN LA GALA

FINALISTAS

El jurado otorgó el segundo lugar a Fernanda Vázquez, de Nuevo León; el tercero a Yoana Gutiérrez, de Jalisco; el cuarto a Ana Ramírez Murillo, de Nayarit, y el quinto a Alejandra Díaz de León, de San Luis Potosí.