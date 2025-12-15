El Coque sorprende con cambio drástico

El Coque sorprende con cambio drásticoEl cantante luce nueva silueta con 15 kilos menos
"Coque" Muñiz dejó a más de uno con la boca abierta al aparecer con una imagen renovada: el cantante perdió más de 15 kilos y presume un cambio físico evidente rumbo al cierre de 2025.
En redes y eventos recientes, su nueva silueta no pasa desapercibida.
El propio "Coque" compartió que el proceso no fue mágico ni rápido, sino resultado de constancia y cuidados, algo que lo hace sentir en una etapa positiva y más ligero, dejando claro que el objetivo principal fue la salud y el bienestar personal.
El cambio también vino acompañado de una actitud distinta. Muñiz ha dicho que hoy se siente más cómodo consigo mismo y con más energía para enfrentar proyectos, demostrando que nunca es tarde para hacer ajustes y apostar por uno mismo.
"Ya pusieron el arbolito de Navidad, ya se siente la temporada de posadas", puso como mensaje el conductor y cantante.