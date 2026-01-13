Sale a la luz presunto romance extramarital

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez desveló que lo pudo ser un presunto romance extramarital entre él y la influencer Camila Galviz.

Al enterarse de la noticia la joven colombiana compartió una foto donde aparecía junto al cantante, acto que ha sido reprobado en redes sociales, debido a que usuarios consideran que la joven no está respetando el duelo de su familia y que, además, está afectado la imagen que el artista dejó.

El músico colombiano falleció a los 34 años, dejando atrás a su familia, conformada por su esposa, Sonia Restrepo, y sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago.

Yeison hablaba orgulloso de la familia que había creado junto a su esposa, quien veía en el cantante a un hombre proveedor, preocupado por el bienestar de su familia y quienes lo rodeaban; en el caso de sus hijas, ambas lo describían como un padre presente y ejemplar.

Por ese motivo, son muchos los que experimentaron indignación cuando Camila Galviz, , mostró su consternación ante la muerte de Jiménez, al compartir una fotografía donde aparecían juntos, junto a la frase "no lo creo" y el emoji de un corazón partido en dos.

Las críticas no se hicieron y esperar y, en su defensa, Galviz compartió una captura de pantalla de su conversación más reciente con el cantante que, de hecho, tuvo lugar el mismo día de su accidente.

SE MENSAJEABAN

En la imagen se puede ver que Yeison reaccionada a las historias de Camila. "¿Cómo estás preciosa?, buenos días?", es uno de los mensajes que Galviz mostró que Yeison le enviaba.

Aunque la joven afirma que su cercanía era por la amistad.

"Teníamos una amistad hace mucho tiempo".

El cantante Markiller, colombiano, se expresó negativamente de Camila, asegurando que la única pretensión de la modelo era obtener atención pública, aprovechándose de la tragedia,.sin importar las afectaciones que pudiera provocar en la familia .