Indigna en las redes

La marca mexicana Barragán ha desatado una fuerte polémica en redes luego de lanzar una chamarra inspirada en Joaquín “El Chapo” Guzmán, la cual emula a la que el narcotraficante usó durante su primera detención en 1993.

¿Qué ocurrió?

Según se reporta, la prenda es blanca, con un diseño que evoca el penal del Altiplano en las imágenes promocionales. Lo que más ha generado controversia es el detalle de la parte interna de la chamarra: un forro con una gran mancha roja que simula sangre justo en la zona donde iría la etiqueta. Esta estética no pasó desapercibida y ha sido interpretada por muchos internautas como una representación demasiado burda de la violencia vinculada al narcotráfico.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Para promocionar la prenda, Barragán empleó un video generado mediante inteligencia artificial (IA). La combinación de estos elementos ha llevado a un debate sobre la ética de utilizar la figura de un narcotraficante en la moda, así como sobre la responsabilidad de las marcas en la representación de temas sensibles como el narcotráfico y la violencia en México.