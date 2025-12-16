¡Se cotizan alto!

Si para este fin de año quieres contratar para tu evento a artistas de primera talla como Rihanna, JLo, Elton John, Bruno Mars y hasta Christina Aguilera, podemos decirte que vas a necesitar un jugoso aguinaldo, porque ellos cobran desde un millón por canción hasta 9 millones de dólares por 45 minutos de show.

Y prueba de ello es la reciente presentación de JLo, quien cantó para la boda de Vamsi Gadiraju y Netra Mantena, una actuación que, según se informa, fue financiada por el padre de Netra, el magnate farmacéutico indio Rama Raju Mantena.

Según se informa, el hombre de 56 años desembolsó la asombrosa suma de 2 millones de dólares, quedando con una buena tajada del desorbitado presupuesto de 6.7 millones de dólares de la boda hindú.

Sin embargo, aunque la mayoría de las novias y los novios sólo pueden soñar con escuchar a Beyoncé con su DJ favorito, no fue así para Anand Piramal e Isha Ambani, una pareja que decidió tener en su enlace matrimonial a la "Mulata del Bronx" y desembolsar 4 millones de dólares para disfrutar de los temas "Single Ladies" y "Crazy in Love" por sólo 45 minutos de actuación.

Decidido a que su hija no fuera la única en conseguir una superestrella mundial en su boda, Mukesh Ambani, de 68 años y con una fortuna de 108 mil millones de libras, volvió a gastar su dinero al año siguiente, cuando su hijo Akash se casó con Shloka Mehta. Esta vez, Maroon 5 fue el grupo afortunado que, según se informa, se llevaron una asombrosa suma de 2 millones de dólares por solo 40 minutos en el escenario, un trabajo nada malo, si lo logras.

Claramente, adictos a las bodas fastuosas, la banda de Adam Levine volvió a la carga para la llamada "boda del siglo" en 2023, actuando para la heredera del concesionario de automóviles de Florida, Madelaine Brockway, y su esposo Jacob LaGrone en París.

Pero el hombre más rico de India no se detuvo ahí. En 2024, Mukesh Ambani volvió a ser noticia al gastar una fortuna para llevar a la reina del R&B, Rihanna, a las celebraciones previas a la boda de su otro hijo en Gujarat, y tener un pachangón. Rihanna sorprendió a los invitados a la fiesta previa a la boda de tres días de Anant Ambani y Radhika Merchant y, según se informa, recaudó 9 millones de dólares por su actuación de 40 minutos e incluyó fotos con los invitados de ese gran enlace matrimonial.

Los oligarcas rusos no son precisamente famosos por mantener un perfil bajo, por lo que nadie se inmutó cuando el multimillonario Valery Kogan reclutó a Elton John y Mariah Carey para actuar en la extravagante boda de su nieta de 19 años.

Mariah interpretó canciones que agradaron al público, entre ellas "It´s Like That" y "My All", mientras que Sir Elton interpretó sus canciones favoritas de boda con un set de 12 canciones entre las que se encontraban "Your Song" e "I Guess That´s Why They Call It the Blues". Según se informa, la pareja ganó 5.6 millones de dólares entre ambos, y Mariah se llevó una porción más grande del pastel por un show de sólo 12 temas a capela y piano.

El cantante estadounidense Bruno Mars, de 40 años, no tiene reparos en cobrar tarifas exorbitantes. Se cree que el cantante se embolsó más de 3 millones de dólares por actuar en la boda del hijo del jefe de Motorola, Greg Brown, en 2021.

Tampoco fue su primer concierto privado millonario. En 2017, viajó a Viena para cantar en la lujosa boda de Sonam, hija del magnate emiratí Suni Vaswani y, según se dice, se embolsó otros dos millones de dólares.

Más recientemente, sorprendió a Kris Jenner en su fiesta de cumpleaños número 70, repleta de estrellas, financiada por el magnate de Amazon, Jeff Bezos. Su tarifa es de 3 millones de dólares por 50 minutos de show y fotos con los festejados.