Arremete hija de Robin Williams contra la IA

A través de una historia de Instagram, recogida por El País, Zelda dijo estar en contra del uso de la IA en Hollywood, asegurando que la estrella de Jumanji habría estado al frente de la batalla que hoy tiene el sindicato de actores.

"He sido testigo durante años de cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para recrear el talento de algunos actores que no pueden dar su consentimiento. Esto no es falso, es muy muy real.

"Mi padre habría estado luchando con todos los sindicatos una buena batalla", escribió la hija del histrión.





Otro argumento de Zelda Williams sobre la IA es que para ella resulta inquietante escuchar las recreaciones de voz que se han hecho de su padre, a lo que ella refiere como algo que "va más allá de mis propios sentimientos", debido a que el actor no tiene la oportunidad de autorizar ese uso.

"Los actores vivos merecen la oportunidad de crear sus propios personajes con sus elecciones para dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo humano en la búsqueda de interpretación.

"Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre demostración de los poderes del ser humano; y el peor, un horrendo monstruo ´Frankenstein´, creado junto a las peores facetas de esta industria, en vez de lo que realmente debería significar", añadió en su mensaje.