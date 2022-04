Continúan de romance

Para la también actriz lo que sucedió con ellos no tienen nada de extraño, porque asegura que ya casados seguramente los pleitos serán por cosas que pasan todos los matrimonios, desde el orden de la casa hasta cómo acomoda la ropa, además de que deben pasar por una etapa de adaptación y conocimiento mutuo.

Una de las pruebas que ya le tocó pasar junto a Adame, es toda la polémica se suscitó por la pelea del conductor con un matrimonio en plena lateral del Periférico y posteriormente los dimes y diretes entre él y su acérrimo rival Carlos Trejo, que provocó le llovieran burlas y memes a su novio.

"A la vida hay que sonreírle y reírse de ella, no podemos tomar en serio los memes y todas las cosas que salen, al contrario nosotros nos reímos de todo lo que dicen y hacen los demás, no podemos enfrascarnos en algo que no es real, que es de burla o de gente que no tiene nada que hacer y a lo mejor no está bien con su vida, todo eso nos saca una sonrisa... nos quedamos con lo bueno y lo demás lo desechamos.".

Incluso cuando se le pregunta sobre las famosas patadas de bicicleta de su novio, Magaly responde bromeando que ya se las está enseñando para que pueda defenderse.

Aunque a últimas fechas se ha hablado mucho de esta relación, ella asegura que su trato con Alfredo Adame no es de hace unos meses, se conocieron hace cinco años cuando ella formaba parte de reality "Enamorándonos", lo vio y se le hizo un hombre muy guapo, las cosas se fueron dando lento porque dice que es un tanto tímida, así que salían a comer, platicaban y no pasó a más.