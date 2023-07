Fuerte contendiente

Pedro Pascal, a la competencia por ´The Last of Us´.

Ciudad de México

Pedro Pascal, Kieran Culkin, Diego Luna y Harriso Ford, entre otros histriones, son los favoritos para figurar en la categoría de Mejor Actor en una serie de drama en la próxima entrega del Emmy.

La revista Variety, como cada año hace su análisis de predicciones en cada una de las categorías que comprenden la ceremonia de premios, y las estrellas antes nombradas figuran en su lista de este año.

109 ACTORES EN LA JUSTA

Variety Awards Circuit , que abarca casi todas las ceremonias de premios, es una sección organizada por Clayton Davis, editor sénior de la revista y portal de espectáculos.

Este año, según explica la publicación, hay 109 nombres de actores presentados oficialmente para la categoría de protagonistas de una serie de drama.

Entre éstos, de acuerdo con diversos críticos y expertos de la revista, uno de los principales favoritos es Brian Cox, por la exitosa serie "Succession". Le siguen de cerca otros dos histriones del show: Kieran Culkin y Jeremy Strong, quien ganó el año

pasado.

INCLUSIÓN PRESENTE

Otros favoritos, de acuerdo con Variety son Paddy Considine (House of the Dragon), Pedro Pascal (The Last of Us) y Diego Luna (Andor). La inclusión de estos actores, protagonistas de algunas de las series más famosas del año, es casi un hecho, aseguran, en especial por el tema de la diversidad en los premios.

La lista de posibles nominados la culminan nombres como los de Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Romany Malco (A Million Little Things), Vincent Cassel (Liaison) y Anson Mount (Star Trek: Strange New Worlds).