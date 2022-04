Construye Gloria Trevi disco con sentimientos de pandemia

Ante esa incertidumbre supo que debía crear su propio refugio, un lugar donde pudiera sacar todos los miedos y preocupaciones, encontrar la calma y devolverse tanto a sí misma como a sus fans un poco de alegría en tiempos de crisis.

Así surgió Isla Divina, su decimotercera producción, que acaba de estrenar en todas las plataformas. "Ha sido un viaje.

Durante la pandemia tuve mi etapa de 'voy a ser muy productiva', la de 'voy a estar más en familia', 'disfrutar más el amor', pero también la etapa de 'estoy deprimida, ya no quiero hacer nada, ¿qué va a pasar con la vida?', porque no fue una cuarentena.

De pronto se convirtió en algo de meses, y luego, de un año, y todo me pegó mucho anímicamente y pensé en cómo estaba la gente. "Y a la hora de empezar a escribir, primero empecé con cosas muy oscuras, porque sentía ganas de reprochar muchas cosas, y de pronto dije '¡no!, no es lo que quiero, y si no lo quiero para mí, no lo quiero para mis fans'.

Quería empezar otra vez, un mundo nuevo de cero, irnos a ese lugar que si lo podemos soñar, lo podemos crear, y sacar ese lado creativo, esa isla divina que tenemos dentro de nosotros, y a partir de ahí empecé a construir", compartió Trevi, emocionada.

De este viaje, la regiomontana ya dio un adelanto con la gira homónima, una efusiva fiesta paradisiaca, la cual fue elogiada por su público, que tan sólo en CDMX agotó durante seis ocasiones las localidades del Auditorio Nacional, demostrando que en las buenas o las malas estará siempre dispuesto a seguirla en sus locuras.

Ella lo considera el mejor regalo que le ha brindado su carrera.

"Me siento agradecida con Dios porque creo que las veces que nos caemos son las que nos definen, porque nos levantamos, y yo me había enfrentado a muchos altibajos, mordidas de polvo, en el corazón, en la libertad, en calumnias, en el simplemente ser mujer, pero nunca le había visto la cara a la muerte ni a la enfermedad.

"Y ahora, que lo vivimos creo que todos, mi tribu, mis fans, que para mí son más que eso, son mis amigos, siento que nos tomamos de la mano, tanto para despedir a los que no sobrevivieron como para celebrar a los que estamos aquí y salir adelante, y lo hicimos de la mejor manera", consideró la cantante, de 54 años.[