El mundo del espectáculo lamenta el fallecimiento de Rob Reiner

El mundo del espectáculo reaccionó con consternación tras confirmarse el asesinato de Rob Reiner y de su esposa, Michele, quienes fueron encontrados sin vida la tarde del domingo en su residencia de Los Ángeles.

Figuras del cine, la música, la literatura y la televisión internacional lamentaron su partida y, a través de las redes sociales, dedicaron varios mensajes no sólo para honrar su memoria, también para destacar su legado en la historia de Hollywood.

¿Qué reacciones generó el asesinato de Rob Reiner?

Uno de los primeros en reaccionar fue el escritor Stephen King, quien, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X dio el último adiós al creador: "Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Maravilloso amigo, aliado político y brillante cineasta (incluyendo a dos de los míos). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado", escribió.

El actor Ben Stiller, por su parte, se declaró fan del director y aunque reconoció que no eran cercanos, se dijo sumamente triste por su deceso. "¡Qué gran pérdida! Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más importantes. Era una persona amable y cariñosa, y muy divertida. No lo conocí mucho, pero siempre fui su fan y siento una verdadera tristeza".

También, el actor Jerry O'Connell, con quien trabajó en la cinta "Cuenta conmigo", lamentó la tragedia y comparó la pérdida con la muerte de una figura paterna. La actriz Kathy Bates, protagonista de "Misery", expresó estar profundamente afectada por la noticia y señaló que Reiner cambió el rumbo de su vida profesional.

Detalles del crimen y la detención del hijo de Reiner

El exBeatle, Paul McCartney, calificó la partida como injusta y expresó una gran tristeza por lo sucedido. "La vida puede ser tan injusta y esta tragedia lo prueba. Siempre tendré buenos recuerdos de Rob y la idea de que él y su esposa ya no estarán en el mundo con nosotros es desgarradora. Gracias por todo el humor, Rob. Descansa en paz", escribió.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro también se sumó a las dedicatorias. No solo calificó al estadounidense como un gran cineasta, también como un excelente hombre. "Rob Reiner era una persona auténtica y un director extraordinario. Era vital y honesto. Una pérdida devastadora", publicó.

De acuerdo con los reportes oficiales, Reiner y su esposa fueron encontrados en su domicilio con heridas de arma blanca. Su hijo Nick, de 32 años, fue detenido y acusado formalmente del crimen.