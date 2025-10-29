Aconseja a Cazzu

Niurka vivió varios momentos como mamá soltera, por lo que tiene claro lo complicado que es esa situación, sin embargo, asegura que a diferencia de Cazzu, ella no le pidió algo a los padres de sus tres hijos, sólo si ellos lo hacían por su voluntad, así que al ser cuestionada al respecto, la cubana no se quedó callada y le dio un consejo a la ex de Christian Nodal.

Niurka dejó claro que apoya a las mujeres, pero no se considera feminista, y no es de aquellas que le ruegan al hombre atención para los hijos, mucho menos les pide cierta cantidad, pues afirma que sus hijos no tienen precio.

"Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista; no soy de las mujeres que le está rogando a un macho atención para un hijo, mis hijos no tienen precio, ningún cabrón, aunque sea su papá, mis hijos le van a rogar atención, con la pena, ¡tienen mucha madre hermafrodita", dijo a su estilo en el aeropuerto de la Ciudad de México.