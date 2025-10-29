Aconseja a Cazzu

Aconseja a CazzuNiurka vivió varios momentos como mamá soltera, por lo que tiene claro lo complicado que es esa situación
Niurka vivió varios momentos como mamá soltera, por lo que tiene claro lo complicado que es esa situación, sin embargo, asegura que a diferencia de Cazzu, ella no le pidió algo a los padres de sus tres hijos, sólo si ellos lo hacían por su voluntad, así que al ser cuestionada al respecto, la cubana no se quedó callada y le dio un consejo a la ex de Christian Nodal.
Niurka dejó claro que apoya a las mujeres, pero no se considera feminista, y no es de aquellas que le ruegan al hombre atención para los hijos, mucho menos les pide cierta cantidad, pues afirma que sus hijos no tienen precio.
"Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista; no soy de las mujeres que le está rogando a un macho atención para un hijo, mis hijos no tienen precio, ningún cabrón, aunque sea su papá, mis hijos le van a rogar atención, con la pena, ¡tienen mucha madre hermafrodita", dijo a su estilo en el aeropuerto de la Ciudad de México.