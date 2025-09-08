Será Lara Croft

Sophie Turner, reconocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos , fue confirmada este miércoles como la protagonista de la nueva serie de Tomb Raider que Prime Video llevará a producción.

La noticia llega tras meses de especulación sobre la elección de la actriz para interpretar a Lara Croft.

La actriz se suma así a una lista de intérpretes que incluye a Angelina Jolie y Alicia Vikander, quienes dieron vida a la arqueóloga en el cine.

Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag y Killing Eve, estará a cargo como creadora, guionista y productora ejecutiva. También fungirá como co-showrunner junto con Chad Hodge, quien se incorporó al proyecto después de colaborar como consultor en una de las salas de guionistas.

Estoy emocionada más allá de las palabras de interpretar a Lara Croft. Es un personaje tan icónico, que significa tanto para tantas personas, y estoy dando todo lo que tengo. Son zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus poderosas interpretaciones. - Sophie Turner, Actriz

LA DIRECCIÓN

Jonathan Van Tulleken, director de la serie Shōgun, asumirá la dirección y la producción ejecutiva de los primeros episodios.

El proyecto atravesó varias etapas antes de concretarse. Tras el anuncio de hace tres años de que Waller-Bridge escribiría la serie, esta pasó por dos salas de guionistas sin que se aprobaran libretos definitivos. Hodge, creador de títulos como Runaway, The Playboy Club y Buena Conducta, se sumó posteriormente y terminó siendo nombrado productor ejecutivo y co-showrunner.

La agenda de Turner también fue un factor que puso en duda el arranque del rodaje, previsto finalmente para enero de 2026.

EMOCIONADA

"Estoy tan emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo. No es muy seguido que tienes la oportunidad de hacer un show de esta escala con un personaje al que creciste amando. Todos los involucrados están increíblemente apasionados por Lara y son tan desmesurados, valientes y divertidos como ella. Saquen sus artefactos Croft viene en camino", dijo Waller-Bridge en un comunicado de prensa compartido por Deadline.