Confiesa que intento suicidarse

"Me dio una depresión horrible hace muchos años, no sé, creo era lo acumulado de la vida. Intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí nunca he dejado los antidepresivos", indicó, sin abundar en detalles.

Afirmó estar mejor, haciendo todo lo posible para no descuidar su salud mental, como acudir a terapias con un especialista, aunque no tenga nada que decirle.

En 2019 fue la primera vez que habló de esa parte de su vida. En esa ocasión dijo que había decidido hacerlo público, pues no podía avanzar ocultando los estragos en su personalidad

"La depresión es ciega, a veces puedes tenerlo todo y aún así estar deprimida", apuntó, invitando a otras personas que pasen por una situación similar, a armarse de valor.

"Si hay alguien ahí que tenga depre, ánimo, un día a la vez", abundó.

La música ha sido una válvula de escape para la intérprete de "Amárrame" y "Tormento". La canción "Tu falta de querer" la compuso tras la infidelidad de su entonces pareja.

"En este momento de depre que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: ahora voy a hacer una canción súper buena y que me ayude a quitar toda esta tristeza", contó en su momento.